Primi due casi Covid positivi a Schiavi di Abruzzo

Sono almeno due, stando alle ultime indiscrezioni circolate in paese, i casi positivi al Covid 19 nella piccola comunità di Schiavi di Abruzzo.

I due pazienti stanno bene, sostanzialmente asintomatici, e sono già in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni. Ai primi sintomi, scomparsa di olfatto e gusto, si sono attivati per essere sottoposti a tampone presso il drive in di Gissi. Il test ha dato esito positivo. Le autorità sanitarie stanno ricostruendo gli eventuali contatti dei due pazienti risultati positivi.