Covid, Di Lucente: «A metà della prossima settimana i prelievi verranno effettuati anche ad Agnone»

«Termineranno a breve i lavori per l’attivazione del centro tamponi a Isernia. Se il Comune di Agnone consegnerà il locale ad Asrem, a metà della prossima settimana i prelievi verranno effettuati anche ad Agnone».

Lo annuncia il consigliere regionale Andrea Di Lucente. Solo ieri il sindaco di Agnone, Daniele Saia, aveva comunicato di aver messo a disposizione dell’Asrem i locali dell’ex “Chalet” proprio al fine di ospitare il servizio di raccolta tamponi Covid19. Stando così le cose l’attivazione del servizio potrebbe davvero essere imminente.

«Ve lo avevamo anticipato, – continua Di Lucente – adesso ne possiamo essere tutti soddisfatti. Un grazie va al Comune di Agnone per aver messo a disposizione i locali, ma va soprattutto all’Asrem per il grande sforzo organizzativo che sta portando avanti. In penuria di personale e risorse, perché, non dimentichiamolo, l’emergenza non ha ridotto i problemi decennali che la sanità molisana ha, anzi li ha acuiti, Asrem ha comunque cercato di migliorare il più possibile l’attività di screening diffusa sul territorio».