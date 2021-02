Covid, il Molise verso la zona arancione da domenica

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Fonte Ansa.

«L’andamento epidemiologico mostra un rallentamento per quanto riguarda gli over 80 e questo dimostra i primi effetti della campagna vaccinale – ha spiega Brusaferro in conferenza stampa – dimostrando quanto è importante la vaccinazione».

