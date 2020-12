Covid, il sindaco denuncia «incongruenze» nella catena dei contatti della Asl

Incongruenze tra i casi positivi al Covid e le quarantene disposte vengono segnalate dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. In una nota informativa alla cittadinanza il sindaco comunica che alla giornata di ieri i positivi accertati erano 17, mentre sono 12 le persone negative ma in quarantena per contatto stretto con positivi.

«Considerando la situazione estremamente critica, verificata la notevole incongruenza, segnalata per le vie brevi anche alla Asl, tra il numero dei soggetti contagiati ed il numero di persone poste in quarantena, si invitano, per dovere civico e morale, tutti coloro che hanno avuto o che hanno contatti con le persone positive a rispettare una stretta quarantena volontaria e a sottoporsi, tramite il medico di famiglia, al test molecolare, perché non è assolutamente credibile che diciassette positivi abbiano avuto contatto solo con dodici persone del nostro paese».