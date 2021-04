Covid, nessuno stop per la campagna vaccinale ad Agnone

«La campagna vaccinale continua spedita e ci auguriamo che si possa spingere sull’acceleratore sempre più per rendere i nostri territori Covid free. L’Alto Molise ha bisogno di rilancio economico e turistico, ma c’è necessità di mantenere un occhio sempre vigile sul sistema sanitario. Infatti, per incentivare i cittadini a restare nelle aree interne, non devono assolutamente mancare i servizi essenziali come quello sanitario».

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, costretto a smentire alcune voci circolate su organi di stampa, in base alle quali la campagna vaccinale e lo staff che si occupa delle inoculazioni in Alto Molise sarebbero a rischio. Nessuna interruzione, al netto della disponibilità dei vaccini, dunque, questo assicura il primo cittadino.

E sulla pagina social del Comune di Agnone viene ribadito quello che ha sostenuto il sindaco: «In merito alle voci che si sono rincorse nella giornata di ieri, riguardanti la cancellazione del centro vaccinale di Agnone, si comunica che le somministrazioni proseguiranno regolarmente nei prossimi giorni a Palazzo San Francesco». Nessuna battuta di arresto, nessun servizio saltato, voci completamente destituite di fondamento smentite dall’amministrazione comunale che torna invece a sollecitare l’Asrem e la Regione Molise di rifornire l’Alto Molise di dosi per le inoculazioni.