Parco Majella: oggi la dichiarazione di Geoparco UNESCO patrimonio dell’umanità

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il #parcomaiella riceverà, oggi, la dichiarazione di Geoparco UNESCO quale patrimonio dell’umanità per le sue speciali caratteristiche che uniscono la geologia, la biodiversità, la storica presenza dell’uomo e tutta la cultura sviluppata nel tempo.

«Un evento importante che metterà molto in vista il nostro territorio con tutto il suo sconfinato patrimonio. Ne siamo orgogliosi e ringraziamo quanti, da anni, lavorano per questo risultato, in particolar modo l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo», commentano dal Parco.

Per seguire l’evento di benvenuto nella Rete Globale dei Global Geoparks Network, che inizierà alle ore 14, cliccate sul seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCUghhLY2we8YMUHoa6JGBbQ