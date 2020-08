Covid, Paglione categorico: «Mascherine anche all’aperto»

«Mi dispiace dover ricordare, ancora una volta, l’importanza delle buone regole di comportamento: mascherina, distanziamento interpersonale e lavaggio delle mani, per continuare a tenere lontano il rischio di contagio da coronavirus».

Candido Paglione, sindaco di Capracotta, costretto a ripetersi per richiamare tutti al rispetto delle norme di sicurezza al fine di prevenire eventuali contagi da Covid19. Il boom di turisti che si sta registrando in questi giorni a Capracotta preoccupa il primo cittadino che così lancia un appello ai suoi concittadini e ai villeggianti: «Il virus, purtroppo, è ancora in circolazione, spesso con la sua caratteristica di non dare sintomi di malattia. Oggi, infatti, sono soprattutto i pazienti asintomatici a diffondere la malattia e questo è dimostrato anche dall’aumento dei contagi degli ultimi giorni. Per questo è necessario continuare a indossare la mascherina e quando siamo in tanti – come in queste settimane di agosto – facciamo il sacrificio di indossarla anche all’aperto. Così facendo avremo cura della nostra salute e dimostreremo di avere rispetto per gli altri. Cerchiamo, per questo, di non vanificare tutto il lavoro che abbiamo fatto e continuiamo a mantenere atteggiamenti rigorosi e responsabili e sono certo che vinceremo anche questa battaglia».