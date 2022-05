Crisi Denso e cassa integrazione: scatta il presidio UGL dei metalmeccanici

La Segreteria della UGL Metalmeccanici di Chieti, nel ribadire che «intende sostenere le rivendicazioni di tutti dipendenti di DENSO Spa e quelle dei lavoratori in somministrazione per la gestione poco chiara e confusa da parte dell’azienda su questioni legate al ricorso della Cassa Integrazione e alle mancate informazioni sul reintegro in “rotazione” dei lavoratori che da molti mesi ormai sono stati colpiti da tale provvedimento» rende noto che venerdì 20 maggio i dirigenti sindacali UGML nazionali, regionali e territoriali, iscritti e simpatizzanti, saranno presenti in prossimità dei cancelli di entrata ed uscita dipendenti presso l’azienda Denso, dalle ore 12,45 alle ore 14,30, come «atto dimostrativo di vicinanza nei confronti di tutti i lavoratori che per l’occasione sono invitati a partecipare».

