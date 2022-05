Automobile in fiamme a Petacciato, Vigili del fuoco in azione. Il personale del distaccamento di Termoli è intervenuto, nel pomeriggio di oggi, a Petacciato, dopo la richiesta di soccorso per un incendio di autovettura. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha impedito il propagarsi del rogo. Sull’accaduto sono in corso le indagini del personale investigativo preposto.

