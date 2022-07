Crisi idrica a Castelguidone, la commissario Maturo: «Ripristinata la pompa, domani si torna alla normalità»

«Già da questa sera dovremmo avviarci verso il ritorno alla normalità, che tuttavia si avrà sicuramente nella giornata di domani. I tecnici della Sasi hanno ripristinato il funzionamento di una pompa che dalla sorgente trasporta l’acqua fino al serbatoio, quindi la fase di emergenza idrica per Castelguidone è alle spalle».

Lo spiega all’Eco il commissario prefettizio del Comune di Castelguidone, Maria Giovanna Maturo. L’intero paese era rimasto senza un goccio d’acqua a causa della rottura di una pompa che dalle sorgenti drena l’acqua verso il serbatoio. Le vasche di accumulo completamente svuotate, rubinetti a secco per due, tre e fino a quattro giorni. Poi la commissario prefettizio, appresa la notizia dei disagi, si è messa in moto contattando direttamente il vertice della Sasi spa, il presidente Basterebbe. Subito l’invio di autobotti in paese, per lenire i disagi causati alla popolazione dalla perdurante interruzione della fornitura idrica e successivamente la richiesta di ripristinare il normale e corretto funzionamento dei dispositivi a servizio della rete idrica cittadina.

«Mi assicurano che è stata installata una pompa di dimensioni e potenza maggiori rispetto alla precedente, dunque già da questa sera l’emergenza idrica tenderà a rientrare. – riprende la commissario prefettizio Maturo – Vorrei ringraziare la Sasi, a partire dal suo presidente Basterebbe, che ha accolto le mie sollecitazioni e ha inviato sul posto tecnici e personale specializzato per risolvere nel minor tempo possibile il problema».