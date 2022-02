Crolla un ponte sul Sangro, il presidente Menna: «Risorse economiche già individuate»

Sopralluogo del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, insieme ai tecnici e agli amministratori provinciali sul ponte crollato questa mattina a Paglieta. «Come ente provinciale faremo quanto è nelle nostre competenze affinché il ponte Guastacconcio ritorni alla sua piena funzionalità» ha commentato il presidente Menna.

«L’amministrazione provinciale di Chieti si stringe attorno alla comunità di Paglieta e al sindaco, Ernesto Graziani per il grave fatto accaduto stamane relativo al crollo del ponte Guastacconcio. – ha aggiunto Menna – Le risorse necessarie per intervenire sono state già individuate e daremo avvio in maniera tempestiva ai lavori. L’interdizione al traffico disposta nelle scorse settimane ha evitato il peggio in termini di danni alle persone».