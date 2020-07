Cucine Alberghiero, Ricci incontra la dirigente scolastica Camperchioli

Ultimazione dei lavori e consegna della cucina e laboratori dell’istituto Alberghiero: il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci incontra la dirigente scolastica, Tonina Camperchioli. L’appuntamento fissato per martedì a Palazzo Berta alle ore 11,30. L’occasione sarà propizia per fare il punto della situazione in merito le opere di ristrutturazione effettuate nelle ex officine dell’Itis. Lavori, a quanto pare in dirittura d’arrivo che tuttavia, alla vigilia della riapertura dell’anno scolastico, rischiano di slittare a fine dicembre causa il fermo di circa tre mesi dovuto alla pandemia. E’ quanto riporta una determina regionale (datata 2 luglio 2020) che ha messo in preallarme la dirigenza scolastica la quale nel frattempo ha chiesto immediate delucidazioni a Ricci. Rinviare la consegna delle cucine e laboratori infatti sarebbe una iattura per studenti e corpo docente già in passato chiamati a fare enormi sacrifici dopo la chiusura del plesso di ‘San Marco’. Al presidente Alfredo Ricci e ai responsabili dell’ufficio tecnico di via Berta il compito di allontanare lo spettro di un ulteriore rinvio nella consegna dei moderni laboratori costati 165mila euro.

