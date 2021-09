Da centro tamponi ad attività commerciale, lo Chalet di Agnone cerca gestori

Lo “Chalet Belsito”, ubicato in località “Tiro a Segno” di Agnone, finisce all’asta. Nessuna fallimento e nessun esproprio del bene di proprietà del Comune, ma una semplice indizione di gara per l’affidamento in locazione della struttura che recentemente ha ospitato il centro tamponi covid dell’Asrem. L’esperimento della procedura di assegnazione si terrà il prossimo 26 ottobre presso la sede municipale. La durata della locazione è di sei anni rinnovabili. «La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta pari ad quattromilaottocento euro annui. Per ulteriori informazioni sull’asta e sui relativi allegati da presentare, è possibile consultare l’Albo Pretorio del sito comunale al numero di pubblicazione 837: https://www.comune.agnone.is.it/agnone/mc/mc_p_ricerca.php

