Grandi mieli d’Italia, Belmonte del Sannio conquista due “Gocce d’Oro”

Belmonte del Sannio entra di diritto nella prestigiosa guida dei “Grandi mieli d’Italia“. Sono infatti due le “gocce d’oro” assegnate al miele millefiori prodotto dalle api dell’azienda “La Collina sul Mare” proprio in agro di Belmonte, nell’ambito della quarantunesima edizione del concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro – Grandi mieli d’Italia”. Il piccolo centro montano del Molise si laurea così territorio particolarmente vocato alla produzione di un miele di altissima qualità.

Nei giorni scorsi il titolare dell’azienda, l’apicoltore Valerio Di Ciocco, ha ricevuto l’attestato nel corso di una cerimonia ufficiale che ha avuto come teatro Tornareccio, nel Chietino, Comune partner del concorso nazionale che invece si tiene ogni anno a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. In un’annata difficilissima per l’apicoltura, con le produzioni più che dimezzate per via di gelate tardive nella scorsa primavera e un perdurante clima siccitoso nella fase più delicata del raccolto, il premio “Due gocce d’oro” ripaga, sia pure parzialmente, gli sforzi di Valerio Di Ciocco.

Oltre al millefiori di Belmonte l’azienda è stata premiata anche per un millefiori realizzato sulla costa dei Trabocchi nel Vastese e per un miele di coriandolo prodotto in Basso Molise. «In Alto Molise l’apicoltura può essere una ricchezza e un valore aggiunto per l’intero territorio, non solo per gli apicoltori che di questo vorrebbero vivere. – chiude Di Ciocco – Invece di farci concorrenza, dovremmo pensare di fare squadra, di essere uniti e, perché no, di pensare ad una sorta di marchio di zona che certifichi il nostro miele realmente raccolto e prodotto nei luoghi incontaminati dell’Alto Molise e del vicino Vastese».