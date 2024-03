Da ex carcere e pretura a raffinato hotel, torna a splendere il Palazzo di Città in piazza Plebiscito

Un palazzo ricco di storia e cultura pronto ad ospitare turisti e visitatori che decideranno di trascorrere giorni di vacanza ad Agnone. E’ quello che torna a splendere nel cuore del centro storico a due passi dal Caffè Letterario e dalla fontana di Piazza Plebliscito, salotto di Agnone. La struttura ricettiva, dopo anni di chiusura, sarà inaugurata sabato 9 marzo alle ore 18,30.

Il Palazzo della Città, edificio del XV secolo, un tempo sede giudiziaria, è stato magistralmente restaurato per diventare un immobile di prim’ordine. La ristrutturazione, voluta e curata dalla Cooperativa CSS, che con il brand ‘Molisensi‘ promuove progetti di accoglienza in tutto il Molise, ha preservato l’architettura originale del palazzo, integrando moderni comfort nelle sue stanze. Così gli ospiti potranno godere di ampie sale comuni, una zona lounge e una sala meeting ideale per convegni e attività di co-working. La posizione strategica dell’hotel permette di esplorare facilmente il corso principale di Agnone, dove si trovano bar, pasticcerie, caseifici e botteghe artigiane. A dare impulso all’iniziativa l’amministrazione comunale che ha contribuito alla rinascita dell’immobile.

“Attendevamo da tempo di poter tornare a vedere splendere la struttura che sarà fondamentale per implementare l’attività di accoglienza turistica. La sua posizione e bellezza architettonica rendono lo stabile unico nell’intero panorama alto molisano – afferma il sindaco Daniele Saia -. Il progetto di ristrutturazione, dunque, non è stato solo un atto di preservazione architettonica, ma un vero investimento per il futuro con l’obiettivo di ridare all’antico edificio il lustro che merita. L’entusiasmo e il sostegno dell’amministrazione – ha proseguito il primo cittadino – hanno giocato un ruolo cruciale nel superare le sfide che hanno accompagnato il restauro di strutture storiche, trasformando il Palazzo in un simbolo di accoglienza. La collaborazione tra pubblico e privato ha reso inoltre possibile creare un ponte tra passato e futuro anche in vista della proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026”.

La serata d’inaugurazione prevede musica live e un momento conviviale a cui parteciperanno gli artigiani del gusto di Agnone. “L’evento – ha concluso Saia – rappresenterà un’occasione unica per celebrare la storia, la cultura e l’ospitalità di questa meravigliosa parte del Molise”.