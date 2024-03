Interviste, curiosità, foto inedite: l’Eco de l’Alto Molise – Vastese torna in edicola con un nuovo numero

Un’intervista esclusiva al presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, l’assalto eolico sul crinale di Agnone, la storia di Piazza del Popolo nel racconto del direttore, Nicola Iacobone. Sono alcuni dei temi del nuovo numero de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese da domani nelle edicole cittadine. Ma tante altre le notizie, curiosità e approfondimenti che la redazione del mensile più longevo della regione ha deciso di trattare. Non resta che correre in edicola e prenotare una copia. Infine, ricordiamo ai nostri abbonati sparsi in Italia e nel mondo che solo grazie al vostro contributo possiamo continuare a dare voce al territorio.

Per rinnovare o regalare un abbonamento basta versare la quota di 30 euro (Italia) e 40 euro (estero) sul conto corrente postale: 1030869174 intestato a L’Eco Alto Molise Vastese.