Da Pagliarone a Villa San Michele (Vastogirardi). Origini, tribolazioni e rinascita di una comunità nell’Alto Molise, di Michelino Lombardi, Marco Lombardi e Sergio D’Andrea. In uscita a fine Agosto 2024, Editrice Lampo.

Il libro indaga le misteriose origini di Pagliarone (oggi Villa San Michele), una frazione del comune di Vastogirardi, nel cuore dell’Alto Molise, dove dominano boschi e pascoli. Nato forse alla fine del ‘700 in un angolo sperduto all’interno del feudo boscoso di Montedimezzo, Pagliarone dovrà affrontare numerose sfide, tra cui: l’isolamento e le barriere naturali, le problematiche relative allo status dei suoi abitanti all’alba dell’Unità d’ Italia, ed infine la frana del 1933. Il disastro costrinse gli abitanti a migrare a monte dove fu costruito il nuovo abitato, chiamato poi Villa San Michele. Il lavoro ripercorre tutte queste problematiche mettendo in luce la vivacità, la capacità di sopravvivenza, e l’originalità di una comunità che oggi arriva a stento a 100 persone, ma che può contare sul supporto di molti emigrati, sia nel resto d’Italia che nel mondo (USA e Canada), i quali hanno ancora a cuore il destino di Pagliarone/Villa San Michele. Il libro è provvisto di cartine, foto storiche e foto attuali che mettono in mostra sia la bellezza naturalistica della zona, che delle case in pietra di Pagliarone, ormai dirute ma ancora affascinanti. Vista la vicinanza con il tratturo Celano-Foggia, la zona è conosciuta anche come punto di passaggio per gli appassionati di trekking.

Il libro sarà presentato a Villa San Michele (frazione di Vastogirardi, IS) il 24 Agosto, ore 18. Interverranno Michelino Lombardi, Marco Lombardi, Sergio d’Andrea, il sindaco di Vastogirardi e l’assessore Michele Sacco.