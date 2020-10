Dà un passaggio ad una donna e tenta di violentarla, albanese finisce in carcere

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha tratto in arresto un cittadino albanese, 56 anni, residente in provincia di Chieti, pregiudicato per reati in materia di droga, in seguito ad un ordine di carcerazione emesso per violenza sessuale. I fatti si riferiscono al 2015 quando l’albanese violentò una giovane donna alla quale aveva dato un passaggio in auto. All’esito delle indagini è emerso che l’uomo aveva baciato e palpeggiato la donna non consenziente. La donna riuscì a sottrarsi al tentativo di violenza sessuale dandosi alla fuga. Dopo l’iter processuale e i tre gradi di giudizio l’uomo è stato riconosciuto colpevole e dovrà scontare una pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma per l’espiazione della pena.

Correlati