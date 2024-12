“Dalla parte dei paesi – Appunti contro lo spopolamento”, l’ebook di Mignogna dedicato a «chi tiene accesa la luce d’inverno»

Gianfilippo Mignogna, già sindaco di Biccari (FG) e autore di “Ospitare fa bene“, ospite lo scorso anno della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, partendo dalla sua esperienza politica e istituzionale, mette in fila i numeri e le parole dello spopolamento dei paesi delle aree interne per provare ad individuare alcuni ambiti di lavoro per combattere la desertificazione dei piccoli comuni: dalla scuola alla comunicazione, dal deficit di rappresentanza al paradosso energetico, passando per i pagamenti ecosistemici, lo smart working, il turismo, i giovani, la cooperazione di comunità, l’accoglienza e le nuove cittadinanze.

Con esempi, testimonianze e qualche provocazione per far capire che i paesi si possono ancora salvare partendo dal basso, dagli abitanti, dai giovani, dalle comunità locali, da chi tiene accesa la luce d’inverno.

E’ già disponibile “Dalla parte dei paesi“, «un piccolo ebook in cui ho raccolto un po’ di numeri, parole e testimonianze sullo spopolamento dei paesi», spiega lo stesso Gianfilippo Mignogna, «e anche qualche idea per non arrenderci, per provare a fare qualcosa. Magari insieme».

Il libro, ad un costo simbolico di 1,99 euro, è già acquistabile a questo link. E’ inoltre disponibile anche su Amazon.