Dall’Alto Molise alla Turchia per perfezionare l’inglese, riprende la mobilità degli insegnanti

Dopo la pausa causata dall’emergenza Covid, l’Istituto Comprensivo Molise Altissimo di Carovilli, diretto dalla preside Maria Rosaria Vecchiarelli, riparte alla volta di un nuovo progetto Erasmus. Il progetto “Strategies for improving attendance and reducing truancy” (finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma comunitario Erasmus Plus -Azione chiave KA2-) vede coinvolte scuole partner appartenenti ai seguenti paesi: Italia (scuola capofila del progetto), Turchia, Serbia, Slovenia e Macedonia.

Cinque le mobilità previste, una in ogni paese coinvolto, durante le quali i docenti della scuola primaria dei Paesi partner avranno la possibilità di seguire lezioni e workshop nelle scuole dei paesi ospitanti e di impartire, a loro volta, lezioni di diverse materie a seconda della mobilità. Tutte le attività saranno improntate sull’uso delle nuove tecnologie per favorire interventi didattici più stimolanti e accattivanti per gli alunni ed evitare la dispersione scolastica.

I docenti della scuola molisana hanno già affrontato le prime due mobilità previste, quella in Serbia effettuata lo scorso aprile sull’insegnamento della storia e quella in Macedonia svolta lo scorso settembre sull’insegnamento della matematica e sono ora in partenza per la Turchia, che avrà come nucleo tematico l’insegnamento dell’inglese.

Il progetto Erasmus Plus, oltre a porsi come veicolo privilegiato di sensibilizzazione interculturale, rappresenta un’importante occasione di apertura della scuola molisana delle aree interne ad una dimensione europea dell‘istruzione, nell’ottica della internazionalizzazione dell’offerta formativa e della costruzione di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.