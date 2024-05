Dalle Marche alla scoperta di Agnone: “Esperienza unica che ci ha arricchito”

Il gruppo ‘Fede Arte Cultura e Tradizioni’ della Cisl di Macerata, guidato dal direttore Ilario Contigiani, il 12 maggio ha visitato Agnone. Una trasferta per ammirare le bellezze architettoniche della cittadina altomolisana iniziata con l’accoglienza presso il laboratorio della millenaria fonderia Marinelli dove gli ospiti hanno potuto apprendere le tecniche per realizzare le campane nonché visitare il museo dedicato a Giovanni Paolo II nel quale sono custodite memorabili pagine della famiglia agnonese i cui discendenti risalgono all’anno Mille.

Il tour è poi proseguito nel caratteristico centro storico dove il nutrito gruppo ha potuto ammirare le chiese di Sant’Antonio Abate, San Marco Evangelista e Sant’Emidio con quest’ultima testimone dei rapporti con Ascoli Piceno. “L’Atene del Sanno ci ha sbalordito per le sue ricchezze storiche, culturali e architettoniche – ha rimarcato Contigiani – Siamo stati accolti in maniera straordinaria a conferma di quanto si dice in giro dei molisani, ovvero un popolo ospitale, gentile e e fiero della sua ricca storia. Scoprire le bellezze di Agnone è stata davvero un’esperienza unica che ci ha arricchito”. La visita nella cittadina altomolisana è terminata con un pranzo al ristorante il Duca Del Sannio dove la comitiva ha potuto apprezzare le prelibatezze enogastronomiche del territorio.