Danneggia le auto in sosta e minaccia la Polizia, denunciato un abruzzese

Un equipaggio della Volante del commissariato di Polizia di Lanciano è intervenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi della zona industriale in seguito alla segnalazione di un uomo che stava danneggiando le auto in sosta. Il soggetto in questione, identificato come C.D. di anni 48 di Lanciano, è stato prontamente bloccato dagli agenti operanti e accompganato in commissariato per gli opportuni accertamenti. Negli uffici del commissariato l’uomo ha dato in escandescenza, opponendo resistenza agli agenti e minacciando gravemente gli stessi. Per questi motivi è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e dennaggiamento.

