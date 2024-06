Delegazione Caritas dal Senegal in visita ad Agnone e presso l’apiario solidale di San Vito

Un gemellaggio tra la piccola Caritas diocesana diretta da don Alberto Conti e la delegazione proveniente dal Senegal che farà tappa anche ad Agnone. Il direttore della Caritas diocesana di Trivento, don Alberto Conti, in qualità di delegato Caritas per l’Abruzzo e il Molise, ha accolto e sta scortando, in questi giorni, la delegazione giunta dall’Africa, dal Senegal in particolare. L’obiettivo del gemellaggio è far prendere visione ai confratelli africani di quello che la Caritas fa sul territorio a cavallo tra Abruzzo e Molise, per combattere la povertà e lo spopolamento delle aree interne.

La delegazione farà visita ovviamente al centro operativo della Caritas a San Casto, sotto Trivento, ma sarà anche ad Agnone per visitare il centro di ascolto, divenuto con gli anni punto di riferimento per tante famiglie dei vari centri dell’Alto Molise che si trovano in difficoltà economiche.

Tra le tappe che vedranno impegnata la delegazione senegalese in visita in Alto Molise anche l’apiario didattico e solidale attivato dalla Caritas presso il villaggio San Vito di Castelguidone, in Alto Vastese. Domenica mattina i responsabili della Caritas del Senegal saranno appunto a Castelguidone per una visita in apiario, cui seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Palumbo.