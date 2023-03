Derby al ‘Cannarsa’, Termoli e Vastogirardi non si fanno male e allungano in classifica (video)

Termoli e Vastogirardi non si fanno e male e al 90’ si dividono l’intera posta in palio. Al ‘Cannarsa’ finisce 0-0 un derby ben giocato e con numerosi capovolgimenti di fronte sventati dai due portieri Petriccione per gli altomolisani e Lombardo per gli adriatici. Il pareggio muove la classifica e allunga la striscia di risultati positivi di entrambe le formazioni. Il Termoli di Esposito scavalca la Vastese, sconfitta in casa dal Senigallia, e si porta a +4 dalla penultima posizione, il Vastogirardi con i sei punti di vantaggio dalla sestultima piazza vede la salvezza diretta. Domenica prossima il calendario prevede Termoli-Albalonga e Vastogirardi – Senigallia.

La nuova classifica: Pineto 60, Senigallia 51. Trastevere 46, Albalonga 43, Fano 42, Porto d’Ascoli 41, Matese 39, Avezzano 36, Chieti, Vastogirardi (-1), Team Florida 35, Sambenedettese (-1) 33, Roma City 29, Montegiorgio, Termoli 27, Vastese 26, Notaresco 23, Tolentino 20.