Appartamento in fiamme, stabile dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco

Una squadra di Vigili del fuoco di Termoli è stata impegnata per diverse ore in un incendio avvenuto per cause da accertare, all’interno di un fabbricato di quattro piani ubicato nel comune di San Giacomo degli Schiavoni (CB). Ultimate le operazioni di spegnimento, sono stati constatati danni che hanno pregiudicato l’abitabilità dei vani interessati dall’evento, conseguentemente interdetti all’utilizzo. Presenti sul posto, per quanto di competenza, i Carabinieri di Campomarino.

Correlati