Derby con il Vastogirardi, triplo colpo di mercato per l’Agnone. Solo 130 i biglietti in prevendita

Un derby solo per 130 privilegiati. Al “Civitelle” di scena Agnonese – Vastogirardi e le misure anti- Covid prevedono una capienza ridotta per una sfida, quella tra cugine altomolisane, che avrebbe richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Così non sarà e ai tifosi del Vastogirardi spetteranno 30 taglianti, il restante ai padroni di casa. I biglietti in prevendita fino a domani (domenica 25 ottobre) alle ore 12,30 presso la libreria Sandro Ricci in corso Vittorio Emanuele. Il costo del tagliando è di 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto). Intanto idee chiare in casa granata per quello che dovrà essere l’obiettivo da centrare, ovvero un risultato positivo che muova una classifica allarmante. Infatti dopo quattro giornate, l’undici di Stefano Senigagliesi è inchiodato a zero punti frutto di altrettante sconfitte.

Il difensore centrale croato, Ante Melvan

Per cercare di invertire tendenza la nuova società del presidente Daniele Trotta ha portato forze fresche come l’attaccante belga Jean Francois Mbuba, classe ’91 e proveniente dalla II divisione belga di cui si dice un gran bene; l’esterno 27enne, Nico Spanò, l’anno scorso con la Cittanovese e il difensore croato Ante Melvan, classe ’98, già nel giro della nazionale under 21 del proprio paese, nella scorsa stagione a Budoni in Sardegna. I tre calciatori saranno a disposizione di Senigagliesi che in settimana ha potuto visionarli durante le sedute di allenamento.

L’attaccante proveniente dalla serie B belga, Francois Mbuba

“Sono tre giocatori di spessore sui quali facciamo molto affidamento come del resto sui componenti di una rosa totalmente stravolta – dichiara il direttore sportivo dell’Olympia, Antonello Strino -. E’ oggi arrivato il momento – prosegue Strino – di centrare un risultato importante e a tal proposito segnali incoraggianti sono arrivati domenica scorsa nella trasferta di Castelnuovo a Vomano. Restiamo fiduciosi”. Nel frattempo in casa Vastogirardi cresce l’entusiasmo dopo il successo riportato sul Rieti che ha proiettato l’undici di Fabio Prosperi a ridosso delle prime. La società del presidente Andrea Di Lucente, inutile ribadirlo, vuole continuare l’ascesa e per questo si affiderà all’estro di un ex, esploso calcisticamente ad Agnone, come Michele Guida. Altro ex il difensore centrale, Sergio Ruggieri, capitano e leader indiscusso dei gialloblu.

Il derby tutto altomolisanao sarà diretto da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. I due collaboratori: Giovanni Ciannarella di Napoli e Francesco Tragni di Matera.