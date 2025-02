Detiene droga e munizioni da guerra, cinquantenne in manette nel Chietino

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Chieti e della Stazione Carabinieri di Chieti Scalo hanno tratto in arresto un cinquantenne di San Giovanni Teatino per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e munizionamento da guerra. Gli operanti, mentre effettuavano un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, notavano il cinquantenne mentre usciva dalla propria abitazione con atteggiamento sospetto, poiché deteneva un involucro tra le mani.

Dopo averlo sottoposto a controllo, si procedeva ad effettuare una perquisizione domiciliare ad esito della quali i militari rinvenivano ben occultati in un mobile della casa: 200 grammi di hashish, 170 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina, 1 bilancino di precisione ed 1 una munizione cal. 7,62 NATO. Le diverse tipologie di sostanze erano già detenute in involucri sigillati e nastrati con lo scotch pronte per essere smerciate dalla propria abitazione come se fosse un vero e proprio market della droga.

La sostanza che da accertamenti preliminari è risultato con un principio attivo molto elevato ed avrebbe potuto generare migliaia di euro di proventi illeciti, veniva repertata e sottoposta a sequestro unitamente alla munizione, mentre l’uomo veniva condotto presso la propria abitazione dove veniva sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G. L’operazione dei Carabinieri si inserisce nell’ambito dei numerosi controlli del territorio finalizzati sia a garantire la sicurezza cittadina, che a reprimere il fenomeno della vendita di droga che rappresenta un reale pericolo soprattutto per le fasce più giovani della popolazione.