Carabinieri: trasferta in Abruzzo per il generale di corpo d’armata Minicucci comandante Ogaden

Avezzano, Capistrello e Magliano de’ Marsi (AQ) – Si è appena conclusa la visita alla Compagnia Carabinieri di Avezzano ed alle Stazioni di Capistrello e Magliano de’ Marsi da parte del Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli.

La trasferta in Abruzzo dell’alto Ufficiale, a cui fanno capo le Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Campania”, “Puglia”, e “Basilicata”, si è aperta a Capistrello, dove è stato ricevuto dal comandante di stazione, Luogotenente C.S. Luciano Di Giosia. Nella caserma di via Regina Margherita, dopo aver rivolto un saluto al personale in servizio, definito “una squadra ben affiatata che crea fiducia”, ha incontrato il Sindaco Maurizio Murzilli, il quale ha avuto modo di esternare la propria soddisfazione per l’operato dei carabinieri.

Il Comandante interregionale si è poi recato ad Avezzano dove, accolto dal comandante della locale Compagnia, Magg. Luigi Strianese, ha incontrato i Comandanti delle Stazioni dipendenti, a cui l’alto Ufficiale ha espresso il proprio compiacimento per i risultati ottenuti, esortandoli ad operare con il massimo impegno per raggiungere obiettivi ancora più elevati. Successivamente il Generale si è trattenuto a colloquio con il primo cittadino, Giovanni Di Pangrazio, che ha sottolineato il legame tra l’Arma e la popolazione del capoluogo della Marsica.

La visita ai reparti dipendenti si è conclusa nel primo pomeriggio alla stazione di Magliano de’ Marsi, nella cui giurisdizione è compreso anche il territorio del Comune di Massa d’Albe. Accolto dal comandante di stazione, Luogotenente Gabriele Di Giosia, il Comandante interregionale si è soffermato con i carabinieri in servizio, ringraziandoli per l’impegno profuso ed auspicando sempre maggiori successi. Prima di lasciare il territorio della Marsica, Il Generale Minicucci ha incontrato i Sindaci Pasqualino di Cristofano e Nicola Blasetti, che hanno voluto rimarcare l’aspetto umano e la correttezza che ispirano l’agire dei carabinieri.