Deve scontare 8 anni di reclusione, arrestato 57enne nel Chietino

I carabinieri della stazione di Ortona hanno tratto in arresto un 57enne disoccupato del posto gravato già da diversi precedenti. L’uomo è stato condannato in via definitiva per una serie di reati in particolare contro il patrimonio che hanno comportato un cumulo di pena determinato in otto anni ed 11 mesi di reclusione. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila presso l’abitazione del 57enne dove dovrà scontare la pena per motivi di salute.

Correlati