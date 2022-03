Diabete nei bambini, il seminario informativo della Clinica pediatrica di Chieti

Mercoledì 23 marzo 2022 la Clinica pediatrica di Chieti, diretta dal professor Francesco Chiarelli, organizza un seminario sul diabete mellito tipo 1 nei bambini. Il seminario si svolgerà nell’Auditorium del Rettorato (Campus universitario di Chieti) dalle ore 15 e sarà tenuto dalla professoressa Carla Greenbaum (qui il link per seguire l’evento: https://unich.webex.com/meet/Prof.CarlaGreenbaumSeattleUSA23marzo2022 ).

La professoressa Greenbaum è riconosciuta a livello internazionale come una tra le più brillanti figure impegnate nello studio e nella ricerca per la prevenzione e l’intervento sulle patologie autoimmunitarie, tra cui, ad esempio, il diabete mellito tipo 1.

È stata presidente del TrialNeT diabete tipo 1, la rete finanziata dal National Institutes of Health (NIH), per la sperimentazione clinica nella prevenzione del diabete di tipo 1 e per il suo trattamento precoce. È, inoltre, direttore del Programma di ricerca diabete e Centro di ricerca clinica presso il Benaroya Research Institute at Virginia Mason (BRI) a Seattle negli Stati Uniti e fa parte di vari comitati di revisione scientifica nazionali e internazionali incentrati sulla ricerca clinica e traslazionale.

Il diabete mellito di tipo 1 è una patologia cronica, autoimmune, nella quale il pancreas non è più in grado di produrre l’insulina. È detto anche diabete giovanile o insulino-dipendente per distinguerlo dal tipo 2 (detto anche dell’adulto) dal quale, appunto, si differenzia per un’insorgenza principalmente nei bambini e negli adolescenti, potendo anche comparire in bambini piccolissimi (perfino neonati) o in giovani adulti. In Italia le persone con diabete tipo 1 sono circa 300.000 e l’incidenza di questa condizione è in aumento in tutto il mondo.

Durante il seminario si parlerà della ricerca scientifica che ha consentito e consente tuttora grandi progressi nella comprensione dei meccanismi patogenetici che sono alla base delle malattie autoimmunitarie, ponendo le basi per lo sviluppo di nuove sfide per una sempre migliore gestione di queste patologie.

Si tratterà, inoltre, dei più moderni approcci terapeutici che hanno consentito di cambiare il decorso naturale del diabete mellito tipo I nei bambini, determinando un sensibile miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti e delle loro famiglie.

Nella Clinica pediatrica di Chieti sono attivi ambulatori che permettono ai piccoli pazienti e ai loro familiari di essere guidati durante la diagnosi e seguiti nei programmi di follow-up per il diabete e per le patologie endocrino-metaboliche.