“Diamo una mano alla PACE”, questa mattina il flash mob della scuola

“Diamo una mano alla pace”: è questo il titolo della manifestazione promossa dalla rete di scuole “NetSchool for peace” e aperta a tutte le scuole che intenderanno aderire. L’iniziativa si terrà questa mattina a partire dalle ore 11,30 e vedrà la partecipazione di tutti gli alunni dei vari plessi che fanno capo all’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino – Carunchio.



La manifestazione ha l’obiettivo di offrire agli alunni e ai docenti un’ulteriore occasione di riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni e al tempo stesso intende essere un’esortazione che viene dal mondo della scuola a chiudere il conflitto militare in corso in Ucraina e a trovare un accordo che faccia tacere le armi che hanno già provocato migliaia di vittime. Si tratterà di un vero e proprio “flash mob” che prenderà il via alle 11:30 quando contemporaneamente in tutte le classi delle scuole che aderiscono sarà proposto l’ascolto del brano di John Lennon “Give peace a chance”, vero e proprio inno alla pace e contro la guerra.

Per chi vuole seguire il flash mob su Internet può farlo sul canale YouTube della scuola oppure sulla pagina facebook.