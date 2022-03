Aggredirono i Carabinieri, Daspo Willy nel Chietino: non potranno mettere piede nei locali per due anni

A seguito dell’aggressione di Carabinieri della Stazione di Castel Frentano (CH), intervenuti in Sant’Eusanio del Sangro (CH), su richiesta del gestore di un bar all’interno del quale due residenti stavano recando disturbo, oltre ad essere immediatamente tratti in arresto, al termine dell’istruttoria attivata dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore ha emesso, nei confronti di entrambi i responsabili, il provvedimento di “divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento”, per anni due, all’interno del Comune di Sant’Eusanio del Sangro.

La predetta misura di prevenzione è stata introdotta con il D.L. 130/2020, di seguito al tragico episodio della c.d. “movida violenta” avvenuto in Colleferro (Roma), il 06/09/2020, nel corso del quale trovò la morte il giovane Willy Monteiro Duarte e si prefigge di infrenare la pericolosità sociale di persone che sono state condannate o denunciate per reati contro la persona e/o il patrimonio e che comunque si sono resi responsabili di risse o altri gravi fatti presso esercizi pubblici.

La violazione al divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.