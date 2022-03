Diesel esaurito ad Agnone, l’Agip: “Riserve solo per mezzi di emergenza”. La Q8: “Quasi finita anche la benzina”

Diesel esaurito ad Agnone dove i due distributori nelle ultime ore sono stati presi d’assalto da automobilisti provenienti anche dai centri limitrofi. In particolare la pompa Agip di Di Pasquo – Ciccorelli non ha più scorte salvo quelle destinate ai mezzi quali ambulanze e forze di Polizia. Solo benzina, ma ancora per poco, per il distributore Q8 di Nicolino La Rocca. Entrambi i distributori dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, essere riforniti nella tarda giornata di domani, lunedì 14 marzo, sciopero camionisti permettendo.

