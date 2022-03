Calcio, Agnonese in campo per riprendere la marcia da capolista. Rinviata Samb – Vastogirardi

L’Olympia in campo sul rettangolo della Cenerentola Altilia Samnium. Nel pomeriggio gli uomini di Michele D’Ambrosio riprendono confidenza con il calcio giocato dopo lo stop forzato di domenica scorsa a causa della neve. La sfida contro l’ultima in classifica dovrebbe essere una pura formalità e magari l’occasione per dare spazio a qualche giovane interessante che potrà servire per il proseguo della stagione. Intanto, mercoledì 16 marzo fissata la gara di recupero contro la Cliternina che nell’anticipo di ieri ha perso di misura (1-0) a Venafro. Nell’altro anticipo successo del Campodipietra sul Campobasso 1919 (3-2). Nel pomeriggio spiccano le sfide Termoli – Volturnia del neo tecnico Barbabella e Isernia – Gambatesa.

In serie D al ‘Riviera Delle Palme’ rinviato il big match tra Sambenedettese e Vastogirardi a causa di casi Covid accertati nella rosa marchigiana.

Le altre sfide del campionato di Eccellenza: Aurora Ururi – Castel di Sangro; Termoli – Volturnia; Isernia – Gambatesa; Pietramontecorvino – Bojano; Guglionesi – Sesto Campano.