Dimensionamento scolastico, Greco (M5S): «Indecoroso teatrino politico sulla pelle degli studenti molisani»

«Ciò che sta accadendo in Alto Molise in merito al dimensionamento scolastico è la prova tangibile del fatto che, nonostante si parli tanto di tutela delle aree interne, nessuno voglia davvero difenderle. L’indecoroso teatrino politico che sta andando in scena avrà un solo effetto: danneggiare gli studenti e le nostre comunità. Lo dico e lo sottoscrivo, perché sono stato l’unico in Commissione a votare contro l’adozione del provvedimento che si abbatterà come una mannaia sull’Istituto scolastico Molise Altissimo di Carovilli».

Così il capogruppo M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, a commenta del botta e risposta a mezzo stampa tra l’assessore regionale Andrea Di Lucente e il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.

«L’assessore Di Lucente ha giustamente definito ‘pilatesco‘ l’atteggiamento del presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, che non ha espresso una posizione nei modi previsti dalla legge, limitandosi di fatto a lavarsi le mani su una questione così cruciale. Tuttavia, è bene ricordare all’assessore che Daniele Saia è un suo “prodotto politico” , frutto di un sostegno bipartisan che ha visto grossi pezzi del centrodestra molisano appoggiarlo alle ultime elezioni provinciali. È grazie a questo supporto se Saia ha ottenuto la maggioranza per assegnare poi deleghe strategiche, come quelle sulla viabilità, a uomini vicini proprio a Di Lucente».

A sinistra il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco

«Se la presa di posizione dell’assessore è autentica, – va avanti nella sua analisi politica il consigliere Greco – allora mi aspetto che quel pezzo di centrodestra che ha sostenuto Saia gli tolga la fiducia sin da subito, portando alle sue dimissioni. In caso contrario, è evidente che siamo di fronte all’ennesimo, gigantesco teatrino politico, portato avanti a danno degli studenti delle aree interne, in particolare quelli dell’Alto Molise, che continuano a pagare il prezzo più alto».

Il riferimento è chiaramente al sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, che su ordini di scuderia arrivati proprio da Di Lucente ha puntellato la maggioranza barcollante, o meglio inesistente di Saia consentendogli di divenire presidente della Provincia pentra.

«La questione del dimensionamento scolastico non può essere affrontata con superficialità. – chiude il consigliere Greco – Serve una politica che metta realmente al centro i territori e i loro bisogni, e non gli interessi di qualcuno, generando tra l’altro una pericolosa guerra di campanile assolutamente da evitare».