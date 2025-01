Tasso alcolemico superiore al limite: patente ritirata per quattro giovani che sono stati denunciati

L’Aquila e provincia – Il fine settimana appena trascorso ha visto impegnate numerose pattuglie dell’Arma sulle strade dell’intera provincia, con un significativo incremento dei servizi svolti al fine di contrastare le attività illecite e per assicurare la sicurezza sulle strade, dando attuazione delle decisioni assunte in occasione delle riunioni del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica presiedute dal Prefetto.

Sono state quasi 1200 le persone identificate e circa 850 i veicoli sottoposti a verifica nel corso dei controlli, nel corso dei quali sono stati sottoposti ad alcooltest diversi automobilisti. Patente ritirata per quattro giovani, e conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria ad opera della Stazione di Carsoli, per essersi messi alla guida con un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro, soglia oltre la quale la violazione assume carattere di natura penale. Per due di loro sono scattati anche provvedimenti sul veicolo: fermo amministrativo di 6 mesi in un caso, sequestro finalizzato alla confisca nell’altro.

Sono quasi 30, invece, gli automobilisti sanzionati per altre violazioni del Codice della Strada e 3 i veicoli tolti dalla circolazione per mancanza di copertura assicurativa o perché non sottoposti alla prevista revisione periodica.

L’attività di vigilanza è stata incrementata anche nei pressi di stazioni ferroviarie e terminal bus, luoghi in cui è costante lo sforzo dei militari dell’Arma per assicurare una maggiore percezione di sicurezza. In occasione di tali servizi, i militari della Radiomobile di Avezzano hanno sequestrato un coltello e segnalato 3 minori di origine straniera per minaccia aggravata.

Una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, è stata sequestrata dalla Stazione di Magliano de’ Marsi, impegnata in un servizio volto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare i furti in abitazione.

Analogamente è stato aumentato il numero dei servizi preventivi svolti nei pressi di scuole, cinema, locali ed altri luoghi di aggregazione giovanile presenti nella provincia. E proprio in prossimità di un istituto di istruzione superiore, sono stati individuati due giovani, uno dei quali ancora minorenne, che dovranno rispondere di tentato furto su due microcar in sosta.

Numerosi anche i controlli alle persone agli arresti domiciliari o sottoposte ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne, nonché quelli negli esercizi pubblici.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.