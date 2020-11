Dipendente comunale positivo al Covid, la sindaca fa sanificare il Municipio

«Sono appena venuta a conoscenza, per le vie brevi, della positività al Covid-19 di un dipendente di questo ente comunale. La persona in questione è totalmente asintomatica. La Asl ha già attivato il Protocollo per il tracciamento dei contatti stretti».

Ne dà notizia la sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore, che aggiunge: «Tuttavia, per permettere la sanificazione degli ambienti dello stabile municipale, a garanzia del personale e dell’utenza, ho deciso di emettere apposita ordinanza di chiusura degli uffici comunali da mercoledì 18 a venerdì 20 novembre. L’accesso al pubblico agli Uffici Comunali a decorrere da sabato 21 novembre e fino al 03 dicembre sarà limitato ed avrà luogo solo previo appuntamento telefonico al numero 0873959131.

Seguiranno aggiornamenti».