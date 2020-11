Oltre mille e quattrocento tamponi al giorno, la Asl attiva il quarto drive in

Sottoporsi a tampone da domani sarà più agevole per i cittadini di Chieti e dei Comuni limitrofi. Al Palatricalle apre il drive-in, con tre operatori, e sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 16. Gli utenti potranno recarsi alla postazione di via dei Peligni una volta che a loro nome sia stata formalizzata, da medici di medicina generale e pediatri, la richiesta di tampone attraverso il sistema Sm@rtTest, che consente anche la prenotazione per luogo, data e ora.

La struttura, com’è noto, è stata messa a disposizione dal Comune che ha eseguito anche i pochi interventi di adeguamento richiesti dai tecnici Asl per consentire agli operatori di erogare un servizio efficiente. Questa mattina un’équipe del 118, con il responsabile Adamo Mancinelli, ha concluso sul posto anche le ultime prove tecniche per verificare la connettività e il trasferimento dati, aspetto centrale e fondamentale nella procedura, poiché le reti informatiche tracciano i campioni e documentano l’attività di testing, importante ai fini statistici e di analisi epidemiologica.

«Grazie alla disponibilità del Sindaco di Chieti, dei tecnici del Comune e della nostra Azienda siamo riusciti ad attivare un servizio importante in tempi rapidissimi. – commenta il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael – E’ un esempio di collaborazione interistituzionale efficace e a giovarsene saranno tutti i cittadini».

Salgono quindi a quattro (in aggiunta a Atessa, Gissi e Ortona) le postazioni attivate dalla Asl in provincia di Chieti, dove mediamente vengono eseguiti 1.400 tamponi al giorno, processati dai Laboratori dell’Università e dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo.