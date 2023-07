Diserbano durante la fioritura e causano moria di api: i Forestali denunciano due agricoltori

I militari della stazione carabinieri forestale di San Giuliano del Sannio (Cb), a seguito di denuncia/querela presentata da un privato cittadino e all’esito delle attività di indagine esperite con l’ausilio del personale tecnico dell’ARPA Molise e del servizio veterinario dell’Asrem, hanno deferito all’autorità giudiziaria competente due persone resesi responsabili di aver applicato illecitamente su fondo agricolo diserbanti, in violazione alle disposizioni contenute nel piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, cagionando la morte o comunque deteriorando trentacinque famiglie di api di proprietà del denunciante/querelante.

La condotta illecita, posta in essere in agro di Cercemaggiore, ha altresì recato offesa o molestia alle persone con l’emissione di gas e vapori derivanti dall’impiego in campo di diserbanti senza adottare le previste misure di salvaguardia, durante il periodo di fioritura, in condizioni meteorologiche instabili e senza la segnalazione del trattamento.

Prosegue, pertanto, con risultati significativi, l’attività di controllo intrapresa dai carabinieri forestali che ha come scopo quello di accertare il rispetto da parte degli operatori del settore agricolo delle norme in materia di utilizzo degli agrofarmaci, anche al fine di salvaguardare dall’estinzione le api, importanti indicatori biologici della qualità dell’ambiente.