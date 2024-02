Disinnescato dagli artificieri della Polizia l’ordigno rinvenuto in un garage

L’ordigno rinvenuto nel garage

Nella mattinata di ieri 4 febbraio gli artificieri dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pescara sono intervenuti in via del Casale a Isernia presso lo stabile ove sabato scorso era stato rinvenuto un ordigno esplosivo durante le operazioni di svuotamento di un garage privato.

Dopo aver isolato la zona e posti in sicurezza gli abitanti, il manufatto, una bomba a mano attualmente in uso all’Esercito Italiano, perfettamente funzionante e dall’elevato potenziale offensivo, è stato rimosso e trasportato, secondo le procedure, a Pescara per le operazioni di brillamento, che saranno effettuate nella mattinata odierna dal personale specializzato della locale Questura.

Per fortuna, grazie al buonsenso dei proprietari del garage e al tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, la vicenda si è conclusa nella maniera più auspicabile, senza creare alcun pericolo per i residenti della zona.

La Polizia di Stato ricorda che «detenere in casa materiale pericoloso, oltre ad essere vietato, può mettere in pericolo la vita delle persone». Invita perciò ad adottare comportamenti di cautela e buon senso e a segnalare ogni possibile situazione di allarme. La prudenza può salvare la vita.