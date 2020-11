Dispenser di acqua e borracce in alluminio, la scuola di Castiglione è “Plastic free”

Il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, la vicesindaco Raffaella Paradiso e il consigliere di maggioranza Fabio Sciartilli, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, hanno consegnato agli alunni dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino delle borracce in alluminio ecologiche in sostituzione delle bottiglie di plastica usa e getta.

«L’intento dell’amministrazione – si legge su una pagina Facebook curata dal Comune – è la sensibilizzazione e l’impegno per la riduzione della plastica, iniziando dai più piccoli, incentivandoli ad adottare comportamenti più sostenibili per l’ambiente».



Il progetto “Plastic free” è iniziato lo scorso anno, quando i ragazzi della 5° elementare, l’attuale prima media, hanno iniziato a porre in essere delle buone pratiche volte alla diminuzione dell’uso di oggetti usa e getta in plastica. Gli alunni chiesero al sindaco di installare dei dispenser per l’acqua in modo da poter ricaricare le borracce ed evitare così l’utilizzo delle bottigliette di plastica monouso.



«L’appello degli alunni è stato recepito con entusiasmo dal sindaco e dalla preside Anna Paolella, che si sono subito attivati per installare un dispenser dell’acqua microfiltrata posizionato all’ingresso della scuola. – continuano dal Municipio – L’investimento, economico ed educativo, è stato fatto per evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica in PET (Polietilene Tereftalato) e di conseguenza abbattere gli impatti ambientali».