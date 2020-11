Scuola «presidio di crescita del territorio» e dalla Snai arrivano 64 tablet per gli alunni di Castiglione

Ben 64 tablet sono stati assegnati, nell’ambito della Strategia nazionale aree interne, all’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino e nei giorni scorsi, alla presenza del coordinatore della strategia, Trivilino, del Referente d’Area Tamburrino e di alcuni sindaci dei Comuni di zona, si è svolta la cerimonia di consegna simbolica dei dispositivi elettronici che saranno successivamente distribuiti in comodato d’uso agli alunni.

«Abbiamo consegnato simbolicamente ai ragazzi i primi tablet donati dalla Strategia delle Aree Interne e dal Ministero per il Sud e la coesione sociale grazie al contributo di Amazon. – ha spiegato la dirigente scolastica, Anna Paolella – I ragazzi presenti hanno focalizzato il ruolo sociale ed educativo dei dispositivi tecnologici, pur ricordando il valore della scuola in presenza. I tablet donati, che andranno alle classi V delle scuole primarie e I delle scuole secondarie di I grado del nostro istituto, saranno utilizzati nell’ambito di un progetto di didattica integrata e ricerca su nuovi modelli formativi costruiti e condivisi con tutta la comunità territoriale».



Trivilino e Tamburrino hanno sottolineato l’importanza del ruolo della scuola nella Strategia quale «presidio di crescita del territorio e leva di contenimento dello spopolamento». Alla scuola, infatti, la Strategia Basso Sangro -Trigno ha destinato un terzo dei finanziamenti nazionali per attività di progettazione ed arricchimento dell’offerta formativa e per la costruzione di un efficiente parco tecnologico funzionale alla didattica.

La dirigente scolastico ha ringraziato formalmente il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale «per l’attenzione rivolta alle nuove generazioni, quale investimento per il progresso e il miglioramento culturale ed economico del nostro Paese».

I ragazzi hanno espresso la loro soddisfazione nell’avere un tablet personale che accompagni il loro percorso scolastico, utile per ricerche e progetti innovativi che la scuola porterà avanti.