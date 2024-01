Dispersi in quota, salvati grazie alle indicazioni della centrale nazionale Georesq del Soccorso Alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato verso le 16 di ieri pomeriggio dal comando vigili del fuoco di Campobasso per la richiesta di soccorso giunta da due escursionisti in difficoltà in località Serra del Perrone. Dalle prime indicazioni i due uomini a causa della nebbia avevano smarrito la via del rientro nel bosco. Una squadra del Soccorso Alpino si è prontamente portata sul posto per iniziare la ricerca dei due escursionisti congiuntamente al personale dei vigili del fuoco.

In serata i due escursionisti, uno di Vasto, l’altro di Montefalcone, sono stati individuati dal personale di soccorso che ha poi provveduto a riportarli sulla viabilità ordinaria.

Le due persone, un ragazzo e una ragazza, sono state tratte in salvo. L’intervento di soccorso è stato monitorato e gestito dalla Centrale Georesq nazionale del Soccorso Alpino, che ha georeferenziato e seguito costantemente sia la posizione del personale del Soccorso Alpino intervenuto sul posto, sia quello dei ragazzi dispersi, e questo ha consentito, nonostante la fitta nebbia, di portare a termine le operazioni di ricerca e recupero in tempi brevi.