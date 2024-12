Distretti sanitari di montagna, i sindaci incontrano il direttore della Asl

Lunedì 16 dicembre alle ore 16, presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro a Villa Santa Maria, si terrà un incontro, alla presenza del Direttore Generale della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael e del presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci Diego Ferrara, dei sindaci di riferimento del distretto sanitario di Villa Santa Maria e dei sindaci dei Comuni sedi dei distretti montani della medesima Asl, per riscontrare i servizi sanitari erogati in passato e quelli effettivamente erogati attualmente, lo stato degli investimenti in cantiere e le ragioni, se sussistono, dell’effettivo abbandono dei distretti sanitari montani.

Alla riunione sono invitati a partecipare anche i cittadini dei ben 17 Comuni di riferimento del distretto quali Bomba, Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello e Villa Santa Maria in modo che possano ascoltare direttamente le giustificazioni e le rappresentazioni che i vertici della Asl riferiranno al riguardo.