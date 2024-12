Non una semplice palestra, ma welfare comunitario: parte il progetto “Borgotufi Salute Hub”

Welfare comunitario, per incentivare l’adozione di stili di vita sani e per una maggiore tutela della salute sul territorio. A Castel del Giudice (IS) prende il via il progetto “Borgotufi Salute Hub”: non una semplice palestra, tra le casette in pietra dell’albergo diffuso – inaugurata il 13 ottobre nell’ambito della Festa della Mela – ma un’iniziativa dall’ alto impatto sociale, nell’ ottica di migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei visitatori attraverso lo sport, la prevenzione, la cura, il benessere inclusivo, l’invecchiamento attivo. L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra il Comune di Castel del Giudice, Sinergie Sportive (che gestisce la palestra), Healtica e Borgotufi, è stata presentata nella sala meeting dell’albergo diffuso da Francesco Gioacchini, co-fondatore di Healtica, che si occupa dello sviluppo di programmi di wellbeing e servizi rivolti alla persona nell’ambito dei settori salute e benessere, e dal sindaco Lino Gentile. «Il progetto rientra nella politica di potenziamento dei servizi per migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti e per migliorare la capacità attrattiva del territorio. Senza nuovi abitanti non vince la sfida del futuro per i nostri territori», sottolinea il primo cittadino.

Consulenza con il medico dello sport per avere indicazioni sull’attività fisica e l’alimentazione, secondo le singole esigenze di ogni persona, ma anche servizi di riabilitazione, e poi classi fitness, servizi su prenotazione (con personal training o attività per piccoli gruppi), sono alcune delle opportunità pensate per la popolazione di Castel del Giudice e dei comuni vicini, ma anche per coloro che frequentano il paese per lavoro o per turismo. Tra gli obiettivi, la prevenzione delle principali malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiache, diabete, sindrome metabolica…) e di problematiche a carico dell’apparato muscolo scheletrico, generalmente causate da fattori di rischio come l’età, la genetica, lo stile di vita e l’ambiente; la cura, attraverso lo sviluppo di servizi di attività fisica adattata ai bisogni di ogni persona; il benessere inclusivo con l’accesso a servizi e consulenze multidisciplinari.

Il prossimo anno, si svolgeranno una serie di incontri informativi, giornate di screening con il medico dello sport, manifestazioni sportive, fitness itinerante, allenamento guidato in piccoli gruppi, servizi di consulenza nell’ambito della medicina sportiva, la nutrizione, la posturologia e il medical fitness, ed un programma di attività e corsi fitness nelle sale comunali. Un’iniziativa che mette in rete spazi pubblici e privati per il benessere delle persone.

A Borgotufi c’è la nuova palestra, organizzata con attrezzature di ultima generazione dotate delle migliori tecnologie per l’allenamento, ma anche la sala convegni, il centro benessere, i percorsi e sentieri del territorio circostante diventano luoghi per praticare sport e attività, con l’ausilio di uno staff qualificato di professionisti laureati in scienze motorie e una rete di specialisti di medicina dello sport, oltre all’ecosistema digitale costituito da un’app e una piattaforma cloud dotata di intelligenza artificiale, che consente di connettere tutti i principali “dispositivi indossabili” e raccogliere dati sul movimento, l’alimentazione, la salute, in modo da fornire consulenze specifiche e soluzioni personalizzate anche online e a distanza.

Il progetto Borgotufi Salute Hub è stato presentato il 7 dicembre e i partecipanti hanno preso parte ad una sessione guidata di stretching, all’incontro con il medico dello sport sul tema della prevenzione e del benessere psicofisico, , ad una sessione di pilates ed una camminata fitness all’aperto.

Saranno gli abitanti di Castel del Giudice ad orientare le attività da svolgere, in base alle loro preferenze ed esigenze. Il paese e il territorio si arricchisce di servizi multifunzionali per tutti. La rigenerazione passa anche dal benessere delle persone.