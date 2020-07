Domattina a Schiavi i funerali del medico Di Lazzaro

Si terranno domattina, 16 luglio, alle ore 11, presso i locali dell’ex poliambulatorio in via Circonvallazione (la chiesa parrocchiale è inagibile per lavori, ndr), i funerali di Giovanni Di Lazzaro, compianto medico di Schiavi di Abruzzo.

Lo stimato professionista è morto nella serata di ieri in seguito ad un incidente domestico che ha causato l’incendio di parte della cucina.

L’uomo, 75 anni da compiere, si è accorto del rogo, probabilmente innescatosi in seguito ad un corto circuito della cappa di aspirazione, ed è anche riuscito a domare le fiamme, chiudendo il gas metano ed evitando danni peggiori. Dopo aver spento le fiamme il medico in pensione si è recato nei piani superiori della sua abitazione, dove viveva solo non essendo sposato, per chiamare la donna delle pulizie invitando a passare il prima possibile per sistemare e ripulire la cucina.

Non ha chiesto aiuto, dunque, né l’intervento dei Vigili del fuoco, proprio perché era riuscito da solo ad estinguere il principio di incendio. Quando però alcuni suoi amici si sono recati presso la sua abitazione lo hanno trovato riverso a terra, già privo di vita. Evidentemente il fumo respirato gli ha procurato una qualche intossicazione e forse lo stress e la paura per l’incendio in cucina gli hanno causato un malore che gli è stato fatale.

Sul posto è intervenuto prima il collega medico Scolavino e successivamente l’ambulanza del 118 di Castiglione Messer Marino. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che prendere atto dell’avvenuto decesso. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri, per gli opportuni rilievi del caso. In seguito alla relazione dei militari, coordinati sul posto dal maresciallo Walter Scampamorte, comandante della locale stazione Carabinieri, il magistrato di turno presso il Tribunale di Vasto, il dottor Pecoraro, ha concesso il nulla osta alla riconsegna della salma nelle mani dei parenti.

Il medico Giovanni Di Lazzaro sempre sorridente e gioviale con tutti

La morte improvvisa del dottor Di Lazzaro ha lasciato il paese interdetto. Era molto conosciuto e stimato, apprezzato per le sue doti professionali e umane, non solo in paese, ma in tutto l’Alto Vastese. In passato aveva ricoperto anche l’incarico di consigliere comunale a Schiavi, mentre aveva svolto la professione medica, per molti anni, a Montazzoli. Da qualche anno era in pensione.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.