Cantieri sulla Bifernina, scattano limitazioni al traffico

Presieduta dal Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, si è tenuta una riunione del C.O.V. (Comitato Operativo per la Viabilità) per l’esame delle problematiche afferenti la circolazione sulle arterie del territorio provinciale durante la stagione estiva, cui hanno preso parte il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, i rappresentanti del Comando Provinciale Carabinieri e di quello dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Servizio 118, il referente del Servizio di Protezione civile regionale, il delegato ANAS S.p.A. – Area gestione Rete Molise, nonché quello della Provincia di Campobasso.

Nell’occasione, dopo una disamina sulla situazione complessiva della percorribilità delle strade di maggiore rilevanza, è stata riservata una particolare attenzione ai collegamenti viari con l’area costiera. Al riguardo, poiché la S.S. 647 “Bifernina” è da qualche tempo interessata dalla presenza di cantieri per lavori, è stato concordato un articolato piano d’azione, nell’intento di mitigare le inevitabili criticità dovute alla installazione di impianti semaforici per la regolamentazione del senso unico alternato nei tratti coinvolti dagli interventi manutentivi. In tale ottica, al fine di evitare eccessive code o intasamenti del flusso veicolare e, nel contempo, prevenire e contrastare illeciti condotte da parte di automobilisti o di conducenti di mezzi pesanti, è stato concordato quanto segue:

nei giorni festivi, nelle ore di maggiore afflusso di transito, il traffico sarà così regolamentato:

a. dalle ore 07:00 alle ore 11:00, per il traffico proveniente da Termoli e diretto a Campobasso, gli autoveicoli – ad eccezione dei mezzi pesanti e di soccorso – saranno deviati, al Km.63+330 della S.S. 647 all’altezza del bivio di Larino, sulla S.S. 87.

b. dalle ore 18:00 alle ore 24:00, per il traffico proveniente da Campobasso e diretto a Termoli, gli autoveicoli – ad eccezione dei mezzi pesanti e di soccorso – saranno deviati, al Km 47+660

della S.S. 647, all’altezza del bivio di Lupara, sulle S.S. 748 e S.S. 87;

installazione di telecamere sui semafori per il controllo della corretta osservanza dei tempi di transito (passaggio con il rosso o sorpasso di veicoli incolonnati, illeciti che possono comportare il ritiro e la sospensione della patente di guida);

Intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia sulle arterie a maggiore flusso veicolare (con particolare attenzione ai controlli finalizzati ad evitare eccessi di velocità, utilizzo di cellulari alla guida, verifica dell’uso delle cinture di sicurezza);

eliminazione temporanea di cantieri amovibili da parte degli enti proprietari delle strade durante i fine settimana. In caso di necessità, sarà garantito il tempestivo intervento del Servizio 118 e il supporto del Servizio di protezione civile regionale.