Don Ciotti torna in Molise per organizzare “Libera, associazioni, nomi, numeri contro le mafie”

«Il 16 ottobre prossimo, alle ore 16,00, ci ritroveremo nella sede della Caritas diocesana di Trivento, per organizzare nella regione Molise “Libera, Associazioni, Nomi, Numeri contro le mafie”. Sei invitato a partecipare e comunicare questo invito a tutti coloro che vogliono impegnarsi e contribuire alla “promozione della cultura della legalità, della pace tra i poveri, della non violenza e della difesa non

armata”».

Ne dà notizia il direttore della Caritas diocesana di Trivento, don Alberto Conti. Al suddetto incontro parteciperanno don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e Simona Perilli, membro Ufficio Presidenza di Libera.