Dona regali e dispensa sorrisi ai nostri nonni, arriva la Befana di Agnone

Nel giorno dell’Epifania dal 1993 indossa i panni della Befana e a bordo della sua sgangherata scopa si reca nelle strutture del territorio che ospitano anziani e disabili per donare loro regali e sorrisi. Un appuntamento fisso quello di Clemente Zarlenga, 67 anni, dipendente Sip in pensione, che anche quest’anno celebrerà la ricorrenza nella casa di riposo di ‘San Bernardino’, che accoglie una quarantina tra nonni e nonne. La simpatica vecchietta dal naso aquilino, ancora una volta, si è affidata al buon cuore dei commercianti del posto per riempire il classico sacco di regali, che portato a spalle, svuoterà gioiosamente. Così domani, 6 gennaio, dalle ore 15 festeggerà il suo compleanno proprio presso la casa di riposo di ‘San Bernardino’, dove ad attenderla, oltre agli anziani, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e una schiera di amici.

