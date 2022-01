Serie D, nella calza della Befana il Vastogirardi trova tre punti di prestigio

Nel recupero della 13esima giornata di andata del campionato di serie D (girone F), il Vastogirardi fa suo il match contro il Trastevere (3-1). La gara di mercoledì 8 dicembre fu sospesa causa nebbia al 34’ del primo tempo con i molisani in vantaggio (1-0) grazie al gol del capitano Sergio Ruggieri. Nel pomeriggio, sul rettangolo del ‘Di Tella’, la sfida è ripresa proprio da dove era stata sospesa con l’undici di Fabio Prosperi bravo a rimpinguare il bottino con le reti di Michele Guida (73’) e Salatino (86’). Per Guida si tratta della quindicesima marcatura personale in campionato che lo consacra re dei cannonieri del girone F. A nulla il gol del laziale Sannipoli (86’) che non ha evitato la sconfitta. Con i tre punti ottenuti quest’oggi, il Vastogirardi sale quota 24 punti in graduatoria e si porta a -2 lunghezze dalla zona play-off.

La nuova classifica: Recanatese 39, Trastevere 34, Fiuggi 29, Porto d’Ascoli 28, Tolentino 26, Notaresco 25, Vastogirardi, Pineto 24, Vastese 23, Castelfidardo 22, Matese, Castelnuovo 20, Sambenedettese, Chieti, Fano 18, Montegiorgio 16, Nereto 9, Alto Casertano 2.